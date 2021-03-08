США удвоили дальность поражения реактивных систем залпового огня

Сообщается, что армия США уже испытала новую ракету для систем M270 GMLRS. Испытания, которые прошли на полигоне «Уайт-Сендз», признали успешными. Дальность поражения целей у ракеты достигла 80 километров — это в два раза больше, чем было раньше.

Реактивной системе залпового огня GMLRS уже почти 40 лет. Она выполнена на базе гусеничного шасси, может развивать скорость до 64 километров в час. Система оборудована пусковой установкой на 12 ракет.

«N + 1» отмечает, что разработка новой ракеты для комплекса велась несколько лет. Ранние испытания были неуспешными. Во время одного из них боеприпас не смог попасть в цель. Но недостаток уже устранили.