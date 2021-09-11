США уличили в ошибке при выборе цели для удара в Афганистане

Это случилось 29 августа. Тогда США атаковали автомобиль, который, по данным разведки, был заполнен взрывчаткой. Предполагалось, что всё это принадлежит членам ИГИЛ (*запрещённая в России организация). Теперь появились сведения о том, что американцы могли ошибиться.

Как пишет «Военное обозрение», тогда погибли десять человек. Военные указывают на том, что водитель автомобиля вёл себя подозрительно, останавливался на возможной конспиративной квартире ИГИЛ-К*. Поскольку взрыв после удара всё-таки произошёл, был сделан вывод, что машина действительно была начинена взрывчаткой.

Однако журналисты заявили, что взрыв мог произойти из-за воспламенения топлива. Также они установили личность водителя. Как утверждается, им был 43-летний инженер-электрик. Его «подозрительные» остановки объяснялись работой.