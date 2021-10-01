США уличили в применении технологий, опасных для американских же солдат

При этом министерство обороны страны уже предупреждало военных об опасности технологий. Ранее Корпус морской пехоты отказался от использовании технологии радиочастотной идентификации в оружии. Об этом же сообщили Военно-морские силы (ВМС).

Опасной признана технология RFID, которую используют не только в армии. Такие RFID-чипы внедряются в оружие и используются для его отслеживания. Однако эти чипы могут использовать и противники США. Полевые эксперименты показали, что недоброжелатель может легко скопировать RFID-чипы из оружия. Кроме того, даже не подкованный технически противник будет способен идентифицировать войска США на больших расстояниях.