США уличили в продолжении испытаний снятых с вооружения самолётов-невидимок

19:04, 24 ноября 2022
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США уличили в продолжении испытаний снятых с вооружения самолётов-невидимокСфотографировали случайные свидетели
Как оказалось, Пентагон продолжает авиационные испытания с участием официально снятых с вооружения стелс-истребителей F-117A Nighthawk («Ночной ястреб»).
Фото: Flugzeuglexikon.com
Случайные свидетели запечатлели на фото, как в небе над курортом Панаминт Вэлли F-117A Nighthawk дозаправляется от от новейшего танкера KC-46 Pegasus.
Первый полёт «Ночного ястреба» состоялся в 1981 году, в 2008 году эти самолёты сняли с вооружения ВВС США.
Источник фото:Flugzeuglexikon.com
Источник:МК.RU
Автор:Андрей КадуковТеги:
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