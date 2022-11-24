Наука и технологии
19:04, 24 ноября 2022
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США уличили в продолжении испытаний снятых с вооружения самолётов-невидимок

Сфотографировали случайные свидетели

Как оказалось, Пентагон продолжает авиационные испытания с участием официально снятых с вооружения стелс-истребителей F-117A Nighthawk («Ночной ястреб»).

США уличили в продолжении испытаний снятых с вооружения самолётов-невидимок

Фото: Flugzeuglexikon.com

Случайные свидетели запечатлели на фото, как в небе над курортом Панаминт Вэлли F-117A Nighthawk дозаправляется от от новейшего танкера KC-46 Pegasus.

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Фото: Mk.ru

Первый полёт «Ночного ястреба» состоялся в 1981 году, в 2008 году эти самолёты сняли с вооружения ВВС США.

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