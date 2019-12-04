США улучшат броню наземной техники для захвата городов

Армия США уже заключила контракт на $11 млн для серии испытаний. Проведут их в испытательном центре базы Redstone в штате Алабама.

StrikeShield разработали немецкий концерн Rheinmetall и американская компания UBT — Unified Business Technologies. Система защиты будет сохранять машину от широкого спектра угроз. Если её испытания пройдут успешно, StrikeShield будут использовать для машин в техническом парке американских сухопутных сил.

StrikeShield состоит из сенсоров и высокоскоростных вычислительных элементов. Система защищает машину от угроз в непосредственной близости. Это обеспечивает ей безопасность в городских операциях.