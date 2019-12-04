Наука и технологии
Сегодня 16:36
США улучшат броню наземной техники для захвата городов
Испытания пройдут в следующем году
В октябре 2020 года Армия США испытает систему активной защиты StrikeShield. Она предназначена для боевых машин и улучшает их характеристики для сражений в городских условиях.
Армия США уже заключила контракт на $11 млн для серии испытаний. Проведут их в испытательном центре базы Redstone в штате Алабама.
StrikeShield разработали немецкий концерн Rheinmetall и американская компания UBT — Unified Business Technologies. Система защиты будет сохранять машину от широкого спектра угроз. Если её испытания пройдут успешно, StrikeShield будут использовать для машин в техническом парке американских сухопутных сил.
StrikeShield состоит из сенсоров и высокоскоростных вычислительных элементов. Система защищает машину от угроз в непосредственной близости. Это обеспечивает ей безопасность в городских операциях.