США улучшат двигатели истребителей F-35, чтобы противостоять России

Наука и технологии
Сегодня в 16:33
США улучшат двигатели истребителей F-35, чтобы противостоять РоссииИ Китаю
СМИ сообщили, что Пентагон хочет создать более эффективный и мощный двигатель для истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Причина апгрейда — улучшения российских и китайских истребителей и систем противовоздушной обороны.
Как пишет «Лента.ру», новые двигатели должны будут увеличить дальность полёта F-35 на 11%, а развиваемую тягу — на 10%. Кроме того, новые агрегаты позволят сэкономить — внедрение обновлённых F135 сохранит в $40 млрд.
Апгрейд, правда, случится нескоро, но в течение следующего десятилетия. Есть предположения, что американские специалисты и вовсе могут разработать абсолютно новый двигатель вместо F135.
Для замены силовых агрегатов явно есть и другие причины. Ранее стало известно, что двигатели F-35 деградируют. Причём касается это самолётов по всему миру.