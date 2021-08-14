США улучшат двигатели истребителей F-35, чтобы противостоять России

Как пишет «Лента.ру», новые двигатели должны будут увеличить дальность полёта F-35 на 11%, а развиваемую тягу — на 10%. Кроме того, новые агрегаты позволят сэкономить — внедрение обновлённых F135 сохранит в $40 млрд.

Апгрейд, правда, случится нескоро, но в течение следующего десятилетия. Есть предположения, что американские специалисты и вовсе могут разработать абсолютно новый двигатель вместо F135.

Для замены силовых агрегатов явно есть и другие причины. Ранее стало известно, что двигатели F-35 деградируют. Причём касается это самолётов по всему миру.