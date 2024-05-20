США улучшат советские разведывательные машины для Польши

Радар SR Hawk улучшает возможности пограничного наблюдения и артиллерийской разведки. Эта последняя модернизация дополняет предыдущую модернизацию 25 польских BWR в 2021 году.

Польские машины BWR-1D — это модифицированные советские разведывательные машины БРМ-1К, разработанные в начале 1970-х годов. Эти амфибийные машины предназначены для ведения инженерной, химической, биологической и радиологической разведки на поле боя. Они оснащены 73-мм пушкой 2A28 и пулеметом. Кроме того, Польша эксплуатирует BWR-1S, приобретенный у Чехословакии на базе БМП-1.