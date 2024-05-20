США улучшат советские разведывательные машины для Польши

Опубликовано 20 мая 2024, 02:15
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США улучшат советские разведывательные машины для ПольшиBWR-1D и BWR-1S
Американская оборонная компания SRC намерена модернизировать советские разведывательные машины Польши BWR-1D и BWR-1S, изначально созданные на базе боевой машины пехоты БМП-1, пишет Лента.ру со ссылкой на Army Recognition. Эта модернизация включает в себя оснащение 15 польских разведывательных машин современными радарами SR Hawk, способными обнаруживать наземную технику, личный состав и морские суда.
Радар SR Hawk улучшает возможности пограничного наблюдения и артиллерийской разведки. Эта последняя модернизация дополняет предыдущую модернизацию 25 польских BWR в 2021 году.
Польские машины BWR-1D — это модифицированные советские разведывательные машины БРМ-1К, разработанные в начале 1970-х годов. Эти амфибийные машины предназначены для ведения инженерной, химической, биологической и радиологической разведки на поле боя. Они оснащены 73-мм пушкой 2A28 и пулеметом. Кроме того, Польша эксплуатирует BWR-1S, приобретенный у Чехословакии на базе БМП-1.