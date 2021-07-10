США улучшили своё разрушительное оружие

Наука и технологии
Сегодня в 15:04
США улучшили своё разрушительное оружиеПодлодку «Теннесси»
Американские специалисты установили на стратегическую атомную подводную лодку (АПЛ) Tennessee типа Ohio пассивную гидролокационную систему Large Vertical Array (LVA). Благодаря этому субмарина получила обзор почти в 360 градусов.
Данную подлодку американцы называют «самым разрушительным оружием на Земле». Улучшение исправит проблему «слепого пятна» в районе кормовой части субмарины. Авторы отметили, что новый гидролокатор, скорее всего, работает на средних и высоких частотах. В итоге подводная лодка сможет лучше обнаруживать субмарины противников.
Напомним, подлодки типа Ohio вступили в строй с 1981 по 1997 год. Эти субмарины составляют основу стратегических наступательных ядерных сил США. Они постоянно занимаются боевым патрулированием. По открытым данным, подводные лодки проводят в море 60% времени.