США улучшили своё разрушительное оружие

Данную подлодку американцы называют «самым разрушительным оружием на Земле». Улучшение исправит проблему «слепого пятна» в районе кормовой части субмарины. Авторы отметили, что новый гидролокатор, скорее всего, работает на средних и высоких частотах. В итоге подводная лодка сможет лучше обнаруживать субмарины противников.

Напомним, подлодки типа Ohio вступили в строй с 1981 по 1997 год. Эти субмарины составляют основу стратегических наступательных ядерных сил США. Они постоянно занимаются боевым патрулированием. По открытым данным, подводные лодки проводят в море 60% времени.