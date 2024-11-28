США усилили атомные подводные силы, которым поручено следить за Китаем

Подводная лодка водоизмещением 7800 тонн, вооруженная 25 торпедами и 12 крылатыми ракетами, стала первым кораблем класса Virginia, размещенным на Гуаме, увеличив число быстроходных подводных лодок в регионе до пяти.

Близость Гуама к Тайваньскому проливу и Южно-Китайскому морю делает его «идеальной базой» для военно-морской мощи США, несмотря на уязвимость перед китайскими баллистическими ракетами.

Китай, кстати, стремительно наращивает свои военно-морские силы, включая растущий флот атомных подводных лодок.