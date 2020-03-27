США усилят боевые возможности артиллерии сухопутных войск

Министерство обороны США уже заказало британской военно-промышленной компании BAE Systems партию таких гаубиц. Как и отмечалось выше, цель заказа — повысить боевые возможности артиллерии сухопутных войск США.

Стоимость контракта составляет $339 млн. В его рамках BAE Systems должна поставить военным США 48 самоходных гаубиц под боеприпасы M992A3 CAT. Кроме того, должны быть поставлены автомобили поддержки полевых артиллерийских боеприпасов M992A2 (FAASV) и запчасти.

Издание «Военное обозрение» отмечает, что повышение мощи артиллерии — одна из приоритетных задач развития сухопутных войск США. Ранее аналитики утверждали, что армейская артиллерия — «ахиллесова пята» американской армии.