США ускорили модернизацию основного боевого танка Abrams

Хотя танки типа Abrams обладают мощной огневой мощью, их мобильность оказалась затруднена такими факторами, как грязь, противотанковые дроны и проблемы материально-технического обеспечения. Это привело к тому, что бронетанковые столкновения превратились в «статичный конфликт», основанный на истощении.

Новая машина M1E3 Abrams разработана как более легкая, прочная и маневренная, чем ее предшественница. В нем реализована открытая архитектура и модульные системы, что позволяет ускорить модернизацию и упростить логистику для быстрого развертывания.

Генерал-майор Гленн Дин, руководитель программы по наземным боевым системам, подчеркнул необходимость комплексной защиты солдат.