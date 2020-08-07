Наука и технологии
Сегодня 18:03
США усомнились в эффективности лазерного оружия
Пока у США нет нужных технических возможностей
Главный эксперт Пентагона в области технологий Майкл Гриффин усомнился в эффективности лазерного оружия. Оно, по его словам, ещё не скоро сможет стать угрозой для баллистических ракет.
Издание «Военное обозрение» отметило, что создание лазерного оружия — это одно из наиболее важных направлений разработок для США. Однако Гриффин недавно на пресс-конференции заявил, что скептически относится к возможности использовать установленный на самолёте лазер, чтобы сбивать ракеты противника. Эксперт считает, что это не сработает даже на близком расстоянии.
Гриффин подчеркнул, что США не стоит тратить деньги на бортовые лазерные средства.
Ещё один эксперт рассказал, что препятствием для развёртывания лазерного оружия является малый уровень мощности. Для эффективного перехвата ракет требуется мощность в 5-10 раз выше текущей. Пока США не располагают нужными научно-техническими возможностями.