США усомнились в эффективности лазерного оружия

Издание «Военное обозрение» отметило, что создание лазерного оружия — это одно из наиболее важных направлений разработок для США. Однако Гриффин недавно на пресс-конференции заявил, что скептически относится к возможности использовать установленный на самолёте лазер, чтобы сбивать ракеты противника. Эксперт считает, что это не сработает даже на близком расстоянии.

Гриффин подчеркнул, что США не стоит тратить деньги на бортовые лазерные средства.

Ещё один эксперт рассказал, что препятствием для развёртывания лазерного оружия является малый уровень мощности. Для эффективного перехвата ракет требуется мощность в 5-10 раз выше текущей. Пока США не располагают нужными научно-техническими возможностями.