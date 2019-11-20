Наука и технологии
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США усомнились в возможностях России по производству новых истребителей
Поэтому Москва активно ищет покупателей Су-57
Журналисты американского издания The Drive заявили, что постоянные попытки России найти покупателей истребителя пятого поколения Су-57 говорят о сложностях с самостоятельным серийным производством самолётов.
Как отмечается в материале, уже давно стоит вопрос о том, может ли Кремль позволить себе «самостоятельно закупать самолёты, а также разрабатывать для них новые, более мощные двигатели на фоне сокращения оборонных бюджетов, последствий международных санкций и других экономических проблем».
По словам автора текста, Россия хочет найти иностранных партнёров, чтобы те помогли распределить бремя расходов по изготовлению Су-57. Наличие потенциальных покупателей позволит снизить издержки для России и обеспечить разработку будущих модернизаций и новых вооружений.
Напомним, ранее СМИ писали, что российские истребители пятого поколения могут купить Индия и ОАЭ. Но на сегодняшний день ни одного контракта на зарубежную поставку Су-57 заключено не было.