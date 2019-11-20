США усомнились в возможностях России по производству новых истребителей

Как отмечается в материале, уже давно стоит вопрос о том, может ли Кремль позволить себе «самостоятельно закупать самолёты, а также разрабатывать для них новые, более мощные двигатели на фоне сокращения оборонных бюджетов, последствий международных санкций и других экономических проблем».

По словам автора текста, Россия хочет найти иностранных партнёров, чтобы те помогли распределить бремя расходов по изготовлению Су-57. Наличие потенциальных покупателей позволит снизить издержки для России и обеспечить разработку будущих модернизаций и новых вооружений.

Напомним, ранее СМИ писали, что российские истребители пятого поколения могут купить Индия и ОАЭ. Но на сегодняшний день ни одного контракта на зарубежную поставку Су-57 заключено не было.