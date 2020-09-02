Наука и технологии
Сегодня 18:06
США успешно испытали гиперзвуковые ракеты в воздухе
Они подвешиваются на самолёт
Американское Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) сообщило об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет Lockheed Martin и Raytheon в воздухе.
Эти испытания были частью программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Она рассчитана на создание гиперзвуковых средств поражения воздушного базирования (скорость — более 5 чисел Маха).
В DARPA не рассказали, где и когда проводились испытания. Также неизвестно, на какие самолёты установили ракеты. Однако, как отмечает «Интерфакс», ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США говорили, что испытательной платформой для HAWC будет бомбардировщик B-52H Stratofortress.
В начале года СМИ писали, что российские истребители пятого поколения Су-57 получат малогабаритную внутрифюзеляжную гиперзвуковую ракетоу класса «воздух — воздух». Уже создан её опытный образец.