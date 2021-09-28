США успешно испытали ракету на скорости в 5 раз быстрее звука

Речь идёт об образце вооружения Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Ракету запустили с самолёта. Через несколько секунд свободного падения заработал двигатель, который использует смесь углеводородного топлива и воздуха. В итоге ракета смогла развить скорость в пять раз выше скорости звука — пять Махов.

В США отметили, что испытания HAWC в свободном полёте были успешной демонстрацией возможностей оружия нового поколения. На запуске также проверяли интеграцию ракеты с самолётом-носителем, выпуск и безопасное отделение от корпуса воздушного судна, включение двигателей и крейсерский полёт. Все эти этапы были проверены успешно.