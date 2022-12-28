США установят особое наблюдение за приезжими из Китая

Американские чиновники заявили, что правительство обеспокоено всплеском числа случаев заболевания в Китае и ставит вопросы о прозрачности данных, которые страна сообщает о распространении вируса. Из-за этого официальные лица страны предлагают обязательное тестирование на COVID-19 прибывших в США из Китая людей, а также наблюдение за туристами после их въезда на территорию Штатов.

Ранее Китай объявил, что с 8 января он больше не будет подвергать прибывающих в страну путешественников карантину. От людей, прибывающих в Китай, будут требоваться только отрицательные результаты теста на ковид в течение 48 часов после отъезда, говорится в заявлении Национальной комиссии здравоохранения страны.