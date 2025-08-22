США уточнили, что не будут требовать доли в Micron и TSMC

Ранее министр торговли США Ховард Латник заявил, что власти могут получить до 10% акций Intel в обмен на поддержку и не исключают подобных шагов в отношении других компаний. Однако крупнейшие получатели субсидий, включая TSMC, Micron и Samsung, не столкнутся с таким условием. В марте TSMC объявила о новом проекте на $ 100 млрд в США в дополнение к уже обещанным $ 65 млрд для строительства трёх заводов в Аризоне. Micron также расширил планы инвестиций в июне.

По данным WSJ, руководство TSMC даже обсуждало возможность вернуть субсидии, если власти попытаются стать акционерами компании.