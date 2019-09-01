США утратили все авианосцы на восточном побережье

Представители Военно-морских сил Соединённых Штатов объяснили, что поломка требует анализа проблемы и ремонта. На это уйдёт время, и осенью вряд ли состоится развёртывание авианосца.

В итоге на восточном побережье США функционирует только авианосец «Дуайт Эйзенхауэр». Но и он восстанавливается после сложного 18-месячного периода технического обслуживания главного вымпела.

Издание USNI News пишет, что «проблемы «Трумэна» подчёркивают хрупкость флота авианосцев восточного побережья».

Другие авианосцы США либо готовятся к капитальному ремонту, либо прошли его наполовину, либо ещё находятся на техническом обслуживании.