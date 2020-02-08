США увеличат финансирование разработки ядерного оружия

Об этом пишет Bloomberg. В предложении Пентагона также указан «перевод» $15,3 млрд из бюджета Военно-воздушных сил (ВВС) на финансирование новых Космических сил. $10,3 млрд из них предназначены для исследований, разработок, испытаний и оценки систем, $2,4 млрд — для закупок, $2,6 млрд — для проведения операций и технического обслуживания.

Что касается ядерного оружия, то в проекте бюджета Пентагона числится $17,7 млрд. $4,4 млрд из них предназначены для новой атомной подлодки класса Колумбия. $4,2 млрд — для улучшения национальной системы ядерного управления и контроля. $2,8 млрд — для бомбардировщика-«невидимки» B-21. $1,5 млрд — для новой наземной стратегической сдерживающей межконтинентальной баллистической ракеты, а также $500 млн — для крылатой ракеты. И $110 млн — для продолжения разработки истребителя F-35 с ядерным оружием двойного назначения.