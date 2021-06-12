США увеличат количество хранилищ ядерного оружия

Сейчас у Военно-воздушных сил (ВВС) США есть всего пять авиабаз стратегической авиации, но лишь на двух из них хранится ядерное оружие. Это авиабазы Майнот и Уайтмен.

«Военное обозрение» сообщает, что в скором будущем у ВВС США может появиться новейший стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Поэтому военные начали требовать развернуть хранилища ядерного оружия на остальных авиабазах.

Известно, что два первых образца B-21 Raider уже собраны и проходят наземные испытания. В 2022 году состоятся первые полёты.