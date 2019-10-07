США увеличивают число ядерных боеголовок, а Россия — сокращает

По крайней мере, по данным Госдепа. Сообщается, что к сентябрю у США было 668 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков. Ядерных боеголовок же стало 1376 (вместо 1365 в марте).

У России к сентябрю было 513 ракет и 1426 боеголовок (в марте — 1461 боеголовка). Сократилось и количество развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок — с 760 до 757.

Мониторинг ядерных арсеналов ведётся странами в рамках Договора 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-З). В феврале 2021 года он истекает. Россия предлагает продлить его на 5 лет, но США пока не приняли решение.