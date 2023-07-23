США увидели угрозу «национальной безопасности» в китайских беспилотниках

Баттиджиг раскрыл содержание письма политиков Конгресса США, встревоженных испытаниями китайских самоуправляемых автомобилей на американских улицах. Они выразили опасения, что эти автомобили могут собирать секретную информацию об американском населении и инфраструктуре, которая затем может быть передана Китаю. В качестве примера в письме приводились семь китайских фирм, в том числе Apollo и Pony.a, работающих в США.

Законодатели также подчеркнули, что американские компании сталкиваются с жесткими ограничениями на деятельность и испытания автономных автомобилей в Китае. В качестве контрмеры они предложили запретить испытания китайских беспилотных автомобилей в США, чтобы не упустить значительное стратегическое преимущество.