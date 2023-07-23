США увидели угрозу «национальной безопасности» в китайских беспилотниках

США увидели угрозу «национальной безопасности» в китайских беспилотникахБеспилотных автомобилях, если быть точнее
Министр транспорта США Пит Баттиджиг выразил обеспокоенность распространением в стране китайских беспилотных автомобилей, сославшись на потенциальную угрозу национальной безопасности. Он сравнил опасения по поводу транспортных технологий с опасениями по поводу телекоммуникаций или таких приложений, как TikTok.
Баттиджиг раскрыл содержание письма политиков Конгресса США, встревоженных испытаниями китайских самоуправляемых автомобилей на американских улицах. Они выразили опасения, что эти автомобили могут собирать секретную информацию об американском населении и инфраструктуре, которая затем может быть передана Китаю. В качестве примера в письме приводились семь китайских фирм, в том числе Apollo и Pony.a, работающих в США.
Законодатели также подчеркнули, что американские компании сталкиваются с жесткими ограничениями на деятельность и испытания автономных автомобилей в Китае. В качестве контрмеры они предложили запретить испытания китайских беспилотных автомобилей в США, чтобы не упустить значительное стратегическое преимущество.