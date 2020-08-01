США уже разрешили использовать летающие автомобили

Поправка к дорожному законодательству была принята с заделом на будущее. Когда летающие автомобили станут коммерческими, жители Нью-Гэмпшира смогут использовать их для передвижения по дорогам на территории штата.

Закон, впрочем, не позволит автомобилям отрываться от дорожного полотна или приземляться на общественные трассы. Взлёт и посадка будут разрешены только на аэродромах.

В настоящее время несколько компаний в мире разрабатывают летающие автомобили. Это, например, стартап PAL-V. В прошлом году он представил серийный летающий автомобиль на автосалоне в Женеве. Машина может перевозить двух человек на расстояние более 1,3 тысячи километров по земле и 500 километров по воздуху. Автомобиль намерены выпустить в лимитированной серии Pioneer Edition по цене $599 тысяч.