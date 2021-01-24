США ужесточат контроль за пользователями криптовалют

Джанет Йеллен (Janet Yellen), которая должна возглавить Министерство финансов США, подчеркнула роль криптовалют в нелегальных транзакциях и отмывании денег. Отвечая на вопрос о финансировании терроризма с помощью биткоинов, Йеллен сказала, что криптовалюты «вызывают особую озабоченность», и государству следует ввести новые ограничения на то, как такие цифровые валюты могут использоваться.

Йеллен отметила, что для предотвращения использования террористами криптовалют, нужно, чтобы государство модернизировало метод работы с этими активами. Особенно в части контроля за криптовалютными транзакциями.

Напомним, что Джо Байден вступил в должность президента США 20 января 2021 года.