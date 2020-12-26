США ужесточат санкции против последнего производителя процессоров для Huawei

СМИ пишут, что два американских законодателя предложили ужесточить меры, чтобы SMIC не получила доступ к передовым технологиям. Авторы идеи считают, что необходимо «закрывать опасные лазейки», которые позволили бы поддержать цель Коммунистической партии Китая достичь военного превосходства.

Сейчас законодатели обеспокоены тем, что уже введёные меры относятся только к технологии производства чипов по 10-нм нормам и менее. Они хотели бы распространить их и на другие технологии.