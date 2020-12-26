Наука и технологии
Сегодня 18:55
США ужесточат санкции против последнего производителя процессоров для Huawei
SMIC
На прошлой неделе китайского производителя полупроводников SMIC внесли в санкционный список Министерства торговли США. Из-за этого компания не сможет получать некоторые компоненты из США без одобрения американских властей. Важно то, что SMIC является главным партнёром Huawei, которая лишилась сотрудничества с TSMC также из-за санкций США. Теперь оказалось, что американские власти раздумывают ужесточить меры против SMIC.
СМИ пишут, что два американских законодателя предложили ужесточить меры, чтобы SMIC не получила доступ к передовым технологиям. Авторы идеи считают, что необходимо «закрывать опасные лазейки», которые позволили бы поддержать цель Коммунистической партии Китая достичь военного превосходства.
Сейчас законодатели обеспокоены тем, что уже введёные меры относятся только к технологии производства чипов по 10-нм нормам и менее. Они хотели бы распространить их и на другие технологии.