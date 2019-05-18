США: В России скрывают реальную стоимость истребителей Су-57

На днях Владимир Путин анонсировал покупку 76 истребителей Су-57 вместо ранее планировавшихся 16. Президент заявил, что договорился с промышленностью, и она на 20% снизила стоимость и летательных аппаратов, и вооружения. Поэтому у России появилась возможность купить больше истребителей.

СМИ сообщили, что сумма удешевлённого контракта составила 170 миллиардов рублей. США не поверили в эту цифру, так как согласно расчётам специалистов, в таком случае, один Су-57 будет стоить чуть больше $34 миллионов долларов. Это нереалистично маленькая сумма: она даже меньше цены, по которой Россия продала Су-30МКК Китаю почти два десятилетия назад.

Американцы решили, что за 170 миллиардов рублей Россия купит только 16 истребителей, а на остальные 60 самолётов выделит дополнительные средства.