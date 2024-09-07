США, Великобритания и ЕС подписали договор об ИИ

Конвенция об искусственном интеллекте отличается от недавно принятого Закона ЕС об искусственном интеллекте, который направлен на всеобъемлющее регулирование в рамках внутреннего рынка ЕС. Вместо этого Конвенция, инициатором которой выступил Совет Европы, делает акцент на «защите прав людей, затрагиваемых ИИ». Она представляет собой программу, направленную на «снижение рисков, связанных с технологиями ИИ, и поощрение ответственных инноваций».

Франческа Фануччи, эксперт по правовым вопросам из Европейского центра некоммерческого права, выразила опасения по поводу эффективности договора. Она отметила, что договор был «сведен к широкому набору принципов», что, по ее мнению, подрывает «юридическую определенность» и возможность применения. Она раскритиковала договор за исключения, касающиеся систем ИИ, используемых для обеспечения национальной безопасности, и за неравное рассмотрение использования ИИ в частном и государственном секторах.