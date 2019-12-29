Наука и технологии
Вчера 20:21
США вернули в строй старые ракетные комплексы из-за «российской агрессии»
«Мстителей»
Армия США решила вернуть в строй зенитные ракетные комплексы «Мститель» (Avenger), установленные на колёсных высокомобильных транспортных средствах «Хамви» (Humvee). На такие меры пошли «перед лицом российской агрессии».
Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на Defence Blog. Сообщается, что системы Avenger на Humvee с модифицированным верхом и парой подвесных ракет «Стингер» обеспечивают мобильную защиту от ракет, низколетящих самолётов и даже беспилотных летательных аппаратов.
«Мстителей» вернули в строй по инициативе начальника штаба армии. Это, по мнению руководства, должно помочь уменьшить отставание в возможностях ПВО ближнего радиуса действия. Журналисты также пишут, что так армия США якобы «закладывает основы для крупномасштабных боевых действий с противником, подобным России».
Впервые «Мстители» были применены американцами в 1990 году.