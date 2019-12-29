США вернули в строй старые ракетные комплексы из-за «российской агрессии»

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на Defence Blog. Сообщается, что системы Avenger на Humvee с модифицированным верхом и парой подвесных ракет «Стингер» обеспечивают мобильную защиту от ракет, низколетящих самолётов и даже беспилотных летательных аппаратов.

«Мстителей» вернули в строй по инициативе начальника штаба армии. Это, по мнению руководства, должно помочь уменьшить отставание в возможностях ПВО ближнего радиуса действия. Журналисты также пишут, что так армия США якобы «закладывает основы для крупномасштабных боевых действий с противником, подобным России».

Впервые «Мстители» были применены американцами в 1990 году.