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США вернутся к использованию оружия, которое запрещено почти во всём мире

163 страны отказались от такого оружия
Президент США Дональд Трамп снял запрет на применение военными противопехотных мин, который был введён при Бараке Обаме. Что интересно, более 160 государств на сегодняшний день подписали договор о прекращении эксплуатации таких мин. То есть США, по факту, вернутся к использованию оружия, которое запрещено почти во всём мире.

О решении Трампа сообщил пресс-секретарь Белого дома. Президент разрешил использовать противопехотные мины за пределами Корейского полуострова, чтобы гарантировать способность вооружённых сил США противостоять любым угрозам. Запрет якобы ставит армию в ущербное положение в ходе конфликта.

Однако в Пентагоне заявили, что намерены применять только противопехотные мины, оснащённые механизмом саморазрушения или самообезвреживания.

Стоит отметить, что договор о запрете противопехотных мин, так называемый Оттавский договор, к декабрю 2017 года ратифицировали 163 государства. В число стран, отказавшихся подписать договор, входят Китай, Россия, США, Индия, Пакистан и большое количество ближневосточных государств. Тем не менее, администрация Барака Обамы ранее всё-таки запретила военным применять данное оружие. Впрочем теперь уже эти ограничения не имеют силы.