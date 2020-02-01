США вернутся к использованию оружия, которое запрещено почти во всём мире

О решении Трампа сообщил пресс-секретарь Белого дома. Президент разрешил использовать противопехотные мины за пределами Корейского полуострова, чтобы гарантировать способность вооружённых сил США противостоять любым угрозам. Запрет якобы ставит армию в ущербное положение в ходе конфликта.

Однако в Пентагоне заявили, что намерены применять только противопехотные мины, оснащённые механизмом саморазрушения или самообезвреживания.

Стоит отметить, что договор о запрете противопехотных мин, так называемый Оттавский договор, к декабрю 2017 года ратифицировали 163 государства. В число стран, отказавшихся подписать договор, входят Китай, Россия, США, Индия, Пакистан и большое количество ближневосточных государств. Тем не менее, администрация Барака Обамы ранее всё-таки запретила военным применять данное оружие. Впрочем теперь уже эти ограничения не имеют силы.