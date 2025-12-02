США вложат $150 млн в стартап xLight для развития EUV-технологий

XLight разрабатывает лазеры для систем экстремального ультрафиолетового литографии (EUV), конкурируя с голландской компанией ASML. Инвестиции помогут создать прототип альтернативного источника света для этой технологии.

Гелсингер, занимающий пост исполнительного председателя совета директоров xLight, заявил, что цель проекта — возродить закон Мура и восстановить лидерство США в области фотоники.

Ранее бывший глава Intel Пэт Гелсингер предположил, что значительные достижения в области квантовых вычислений, которые всё более реальны, могут положить конец нынешнему буму искусственного интеллекта и «взрыву ИИ-пузыря».