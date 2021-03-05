США внедрят 5G и искусственный интеллект в космические системы

Как пишет «Военное обозрение», 5G уже внедрили на трёх крупных авиабазах США — Элмендорф-Ричардсон в Аляске, Оффутт в Небраске и Бакли в Колорадо.

Также Военно-воздушные силы (ВВС) США реализуют программу по взаимодействию с Космическим командованием для применения 5G в космическом пространстве. Военные считают, что такая связь сократит «время отклика» при передаче данных между спутниками и командными пунктами.

Адаптация 5G к космическим системам — лишь один из пунктов более амбициозной программы. Она связана с внедрением в космических системах искусственного интеллекта. Этот ИИ должен самообучаться. Какие именно задачи он будет выполнять, пока неясно.