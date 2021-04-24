США внезапно остановили полёты всех бомбардировщиков B-1B Lancer

Это приказал сделать глава Командования глобальных ударов Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Тим Рэй. Как пишет «Российская газета», аналогичные решения уже принимались в этом году.

Вероятно, причиной новому техосмотру стал инцидент 8 апреля на базе ВВС Эллсуорт в Южной Дакоте. Там B-1B после приземления выруливал к своей стоянке, и в этом время произошла утечка топлива. По соображениям безопасности всем бомбардировщикам пока запретили летать.

Журналисты также напомнили, что в настоящее время ВВС США намерены сократить парк B-1B Lancer до 45 самолётов. 17 бомбардировщиков будут списаны и станут использоваться для испытательных целей или в музеях.