Наука и технологии
Сегодня в 11:19
США вооружатся 400 достающими до Сибири ракетами
AGM-158B
Военно-воздушные силы (ВВС) США вооружатся 400 крылатыми стелс-ракетами AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER). Ранее сообщалось, что они способны достать до Сибири.
Как пишет «Лента.ру», ВВС уже заключили с Lockheed Martin соответствующий контракт на сумму $428,4 млн. По соглашению, компания должна произвести нужное количество ракет к июлю 2025 года.
Журналисты напоминают, что летом 2020 года агентство Defense Express заявило, что ракета AGM-158B JASSM-ER при запуске со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress может «достать» до России, при этом самолётам не надо заходить в контролируемую зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф» зону. Эксперты писали, что дальность пуска разных ракет составляет 980-1200 километров, и этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири.