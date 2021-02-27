США вооружатся 400 достающими до Сибири ракетами

Как пишет «Лента.ру», ВВС уже заключили с Lockheed Martin соответствующий контракт на сумму $428,4 млн. По соглашению, компания должна произвести нужное количество ракет к июлю 2025 года.

Журналисты напоминают, что летом 2020 года агентство Defense Express заявило, что ракета AGM-158B JASSM-ER при запуске со стратегического бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress может «достать» до России, при этом самолётам не надо заходить в контролируемую зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 «Триумф» зону. Эксперты писали, что дальность пуска разных ракет составляет 980-1200 километров, и этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири.