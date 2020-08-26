США вооружатся летающими морскими минами

Военные США хотят получить мины, которые можно было бы установить в определённой точке мирового океана так, чтобы авиации не приходилось заходить в зону противника. Программа по созданию мин называется Long Range Aerial Delivery of Maritime Mines (дальняя воздушная доставка морских мин).

Сейчас у США есть несколько типов морских мин, которые можно сбрасывать с самолётов, в том числе с истребителей F-35B/C Lightning II и бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Есть версия мины, которая может планировать некоторое время после сброса. Эти устройства оснащены взрывателями и несколькими типами датчиков. Могут реагировать на присутствие рядом большой массы металла. Пока максимальная дальность постановки мины от точки сброса равна 74 километрам.

Новые мины должны нести боевой заряд массой 227 килограммов на расстояние не менее 185 километров.