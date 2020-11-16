Наука и технологии
Сегодня 17:14
США вооружатся «убийцей» российской «Арматы»
Беспилотной тяжёлой машиной
Армия США решила вооружиться семейством беспилотных боевых машин Robotic Combat Vehicle (RCV), одну из которых назвали «убийцей» российской «Арматы».
Об этом пишет «Лента.ру». Новая линейка военных беспилотников будет включать лёгкую машину-разведчика, оснащённую противотанковой ракетой, и даже 30-тонный танк. Отмечается, что он будет такой же прочный, как 70-тонный M1 Abrams.
Как утверждают американские журналисты, тяжёлые машины RCV смогут уничтожать российские и китайские танки, в том числе, Т-14 «Армата» и Type 99. То есть беспилотники будут «выполнять одни из самых опасных задач солдат».
СМИ также сообщили, что разработчик роботизированных систем QinetiQ поставил первую партию RCV-Light военным США. Они будут проходить полевые испытания.