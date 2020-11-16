США вооружатся «убийцей» российской «Арматы»

Об этом пишет «Лента.ру». Новая линейка военных беспилотников будет включать лёгкую машину-разведчика, оснащённую противотанковой ракетой, и даже 30-тонный танк. Отмечается, что он будет такой же прочный, как 70-тонный M1 Abrams.

Как утверждают американские журналисты, тяжёлые машины RCV смогут уничтожать российские и китайские танки, в том числе, Т-14 «Армата» и Type 99. То есть беспилотники будут «выполнять одни из самых опасных задач солдат».

СМИ также сообщили, что разработчик роботизированных систем QinetiQ поставил первую партию RCV-Light военным США. Они будут проходить полевые испытания.