США вооружатся вертолётом в два раза быстрее легендарного Black Hawk

Вертолёт будет называться Defiant X. Его скорость должна оказаться в два раза больше, чем у Black Hawk. Кроме того, будут увеличены дальность новинки и мобильность.

Стоит отметить, что Defiant X — это экспериментальный вертолёт. Он показывал скорость более 383 км/ч во время испытаний. Максимальная скорость составляет почти 464 км/ч). У UH-60M крейсерская скорость составляет примерно 277 км/ч.

Скоростные характеристики Defiant X обеспечивают два соосных несущих винта. Такое их расположение стабилизирует вертолёт в полёте, а хвостовая часть остаётся свободной. На неё установлен толкающий винт, который делает машину быстрее.