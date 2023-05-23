20:31, 23 мая 2023
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США вооружили тайваньские истребители новыми ракетами класса «воздух-воздух»Ракетами оснащены все 64 истребителя
Военно-воздушные силы Тайваня сообщили об оснащении всех состоящих на вооружении истребителей F-16V, расположенных на базе Цзяи, новыми американскими ракетами AIM-9X Sidewinder класса «воздух-воздух».
Также известно об оснащении всех 64 этих истребителей ракетами AIM-9X Block II «для улучшения их возможностей слежения и нанесения высокоточных ударов».
«Военно-воздушные силы Тайваня сообщили, что ракеты AIM-9X Sidewinder были закуплены у США, и недавно их передали их эскадрильям F-16V, которые готовы реагировать на полеты НОАК, — сказано в сообщении портала South China Morning Post.