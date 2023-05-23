США вооружили тайваньские истребители новыми ракетами класса «воздух-воздух»

Также известно об оснащении всех 64 этих истребителей ракетами AIM-9X Block II «для улучшения их возможностей слежения и нанесения высокоточных ударов».

«Военно-воздушные силы Тайваня сообщили, что ракеты AIM-9X Sidewinder были закуплены у США, и недавно их передали их эскадрильям F-16V, которые готовы реагировать на полеты НОАК, — сказано в сообщении портала South China Morning Post.