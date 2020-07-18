Наука и технологии
Сегодня 21:30
США вооружились новым десантным кораблём для перевозки истребителей пятого поколения
USS Tripoli
Военно-морские силы (ВМС) США вооружились новым универсальным десантным кораблём для перевозки истребителей пятого поколения F-35B.
Корабль называется USS Tripoli (LHA 7). Его введение в строй обошлось без традиционной церемонии из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.
Журналисты напомнили, что USS Tripoli — уже второй корабль типа America. На воду его спустили в 2017 году. В 2019 он успешно завершил приёмочные испытания.
На USS Tripoli могут уместиться более тысячи человек экипажа и более 1500 десантников. Десантный корабль может нести самые разные летательные аппараты, в том числе истребители пятого поколения F-35B, вертолёты CH-53 и конвертопланы V-22 Osprey.
Naked Science напоминает, что сегодня ВМС США являются лидером по числу универсальных десантных кораблей.