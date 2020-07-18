США вооружились новым десантным кораблём для перевозки истребителей пятого поколения

Корабль называется USS Tripoli (LHA 7). Его введение в строй обошлось без традиционной церемонии из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Журналисты напомнили, что USS Tripoli — уже второй корабль типа America. На воду его спустили в 2017 году. В 2019 он успешно завершил приёмочные испытания.

На USS Tripoli могут уместиться более тысячи человек экипажа и более 1500 десантников. Десантный корабль может нести самые разные летательные аппараты, в том числе истребители пятого поколения F-35B, вертолёты CH-53 и конвертопланы V-22 Osprey.

Naked Science напоминает, что сегодня ВМС США являются лидером по числу универсальных десантных кораблей.