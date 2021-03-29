США вооружились обновлёнными ракетами Tomahawk

Сообщается, что первый модернизированный Tomahawk Block V передали ВМС США 25 марта 2021 года.

В отличие от Tomahawk Block IV новая ракета получила частичную замену элементов планера ракеты, антенн, электропроводки, а также новый модуль аппаратуры передачи данных Integrated Single Box Solution. Кроме того, на ракету установили защищённый от помех приёмник GPS GR5, а ещё — новую головка наведения. Она позволяет поражать движущиеся надводные цели. Новые Tomahawk прослужат в течение 15 лет.

Tomahawk Block V уже испытали запуском с борта эсминца USS Chafee (DDG 90) типа Arleigh Burke. Отмечается, что новая ракета станет «длинной рукой» американских ВМС.