США вооружились воздушными дронами-разведчиками для запуска с подлодок

Как пишет «Российская газета», SLUAS развернули на флоте в сентябре 2020 года. Американские военные говорят, что система даёт подлодкам впечатляющие возможности.

Дроны-разведчики можно запускать с перископной глубины (глубина погружения субмарины, при которой возможно пользоваться перископом). Беспилотники будут отправляться на тактически значимые расстояния.

Дроны уже проверили в учениях на базе атомной подлодки SSN 760 типа «Лос-Анджелес». Военные имитировали быструю торпедную атаку на надводный корабль.

Сейчас беспилотниками SLUAS оснащены пять подводных лодок. Программу хотят расширять.