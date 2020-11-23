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США вооружились воздушными дронами-разведчиками для запуска с подлодок
Беспилотники помогают субмаринам наводиться на цели
Военно-морские силы (ВМС) США вооружились воздушными дронами-разведчиками SLUAS (Submarine-Launched Unmanned Aerial System), которые запускаются с субмарин. Они будут помогать подлодкам наводиться на цели за пределами их видимости.
Как пишет «Российская газета», SLUAS развернули на флоте в сентябре 2020 года. Американские военные говорят, что система даёт подлодкам впечатляющие возможности.
Дроны-разведчики можно запускать с перископной глубины (глубина погружения субмарины, при которой возможно пользоваться перископом). Беспилотники будут отправляться на тактически значимые расстояния.
Дроны уже проверили в учениях на базе атомной подлодки SSN 760 типа «Лос-Анджелес». Военные имитировали быструю торпедную атаку на надводный корабль.
Сейчас беспилотниками SLUAS оснащены пять подводных лодок. Программу хотят расширять.