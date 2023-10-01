США вошли в топ стран с самыми дорогими тарифами интернета. Россию тоже оценили

Эти данные основаны на интерактивной карте, составленной британским сайтом сравнения цен Cable.co.uk, который проанализировал 5603 тарифных плана мобильной передачи данных в 237 странах мира. В Канаде стоимость услуг также высока и составляет в среднем 5,37 долларов за гигабайт.

Великобритания, напротив, предлагает более доступные тарифы на мобильную передачу данных: средняя стоимость одного гигабайта составляет всего 0,62 долларов. Израиль возглавляет список стран с самыми дешевыми тарифными планами на мобильную передачу данных в мире: в среднем всего 0,02 доллара за гигабайт, а в некоторых тарифах - до 0,001 долларов за гигабайт.

Исследователи объясняют эти различия такими факторами, как качество телекоммуникационной инфраструктуры, наличие повсеместно распространенных сетей 4G и 5G, а также конкуренция между операторами: в странах с развитой инфраструктурой и широким распространением высокоскоростных сетей мобильная связь, как правило, дешевле.