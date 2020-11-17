США впервые в истории собьют противоракетой межконтинентальную баллистическую ракету

С 17 по 19 ноября будет испытываться противоракета SM-3 Block IIA. Снаряд-имитатор МБР запустят с полигона Рейгана на атолле Кваджалейн в Тихом океане. В это же время запустят SM-3 Block IIA, чтобы она перехватила ракету. Носителем станет эсминец USS John Finn (DDG-113) у берегов Калифорнии.

«Российская газета» отмечает, что сначала испытания были запланированы на май, но их пришлось перенести из-за пандемии. На учениях эсминец должен будет маневрировать и запустить противоракету за пределами её «проектного пространства». Это нужно, чтобы выйти на траекторию полёта МБР.