США втайне продали Китаю технологии для военных целей

WSJ рассказал, что чиновники одобрили 94%, или 2652 заявки на экспорт технологий в КНР. Поэтому США отправляют в Китай множество полупроводников, аэрокосмических компонентов, технологий, связанных с искусственным интеллектом, и других товаров, которые могут быть использованы в военных интересах Пекина. И это, конечно, не не вяжется с заявлениями властей США, которые говорили об угрозе технологической конкуренции с КНР.

В Министерстве торговли заявили, что принимают решения об экспорте технологий совместно с партнёрами из Пентагона, Госдепа и Министерства энергетики США.