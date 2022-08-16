США втайне продали Китаю технологии для военных целей

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США втайне продали Китаю технологии для военных целейТочнее, это были технологии двойного назначения
The Wall Street Journal узнал, что Министерство торговли США, которое выдаёт разрешения на экспорт потенциально чувствительных технологий из страны, одобряет почти все запросы из КНР. В Китай отправляют и технологии двойного назначения, то есть те, что можно использовать в военных целях.
WSJ рассказал, что чиновники одобрили 94%, или 2652 заявки на экспорт технологий в КНР. Поэтому США отправляют в Китай множество полупроводников, аэрокосмических компонентов, технологий, связанных с искусственным интеллектом, и других товаров, которые могут быть использованы в военных интересах Пекина. И это, конечно, не не вяжется с заявлениями властей США, которые говорили об угрозе технологической конкуренции с КНР.
В Министерстве торговли заявили, что принимают решения об экспорте технологий совместно с партнёрами из Пентагона, Госдепа и Министерства энергетики США.