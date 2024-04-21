США «втихую» разместили нацеленные на ядерные объекты Ирана ракеты

Опубликовано 21 апреля 2024, 04:30
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США «втихую» разместили нацеленные на ядерные объекты Ирана ракетыНо "никто не хочет эскалации"
Военно-воздушные силы США скрытно разместили ракеты, способные нейтрализовать ядерные объекты Ирана, не причиняя вреда гражданскому населению, пишет Лента.ру. Эти ракеты, известные как CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project), предназначены для нарушения работы и вывода из строя электронных систем ядерных объектов Ирана.
Развертывание происходит на фоне эскалации напряженности между США, Ираном и Израилем. Генерал-майор армии США в отставке Марк Макколли предположил, что недавняя атака Израиля на Иран могла быть превентивной мерой и сигналом предупреждения. По словам Макколли, удар по Ирану был тщательно срежиссирован израильским военным кабинетом.
Хотя точное местоположение и количество развернутых ракет не разглашается, этот шаг подчеркивает растущую обеспокоенность ядерными амбициями Ирана и возможность военной конфронтации в регионе.