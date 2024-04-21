США «втихую» разместили нацеленные на ядерные объекты Ирана ракеты

Развертывание происходит на фоне эскалации напряженности между США, Ираном и Израилем. Генерал-майор армии США в отставке Марк Макколли предположил, что недавняя атака Израиля на Иран могла быть превентивной мерой и сигналом предупреждения. По словам Макколли, удар по Ирану был тщательно срежиссирован израильским военным кабинетом.

Хотя точное местоположение и количество развернутых ракет не разглашается, этот шаг подчеркивает растущую обеспокоенность ядерными амбициями Ирана и возможность военной конфронтации в регионе.