США введут новые ограничения для китайских производителей чипов

Министерство торговли США, которое курирует экспортную политику, активно обсуждает возможность запрета поставок инструментов для производства микросхем на те китайские предприятия, которые изготавливают передовые полупроводники от 14 нм и меньше. Это должно помешать усилиям Китая по созданию более современных чипов.

Заводы, производящие менее совершенные микросхемы, продолжат получать необходимые инструменты, даже если принадлежат тем же компаниям.

Отмечается также, что администрация Байдена регулярно консультируется с союзниками о том, какие меры лучше применить, чтобы лишить Китай доступа к передовым технологиям как гражданского, так и военного назначения.