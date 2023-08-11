США введут ограничения на инвестиции в Китай, но компании это не беспокоит

Указ ограничивает американские венчурные и прямые инвестиции в китайские компании, занимающиеся полупроводниками, микроэлектроникой, квантовыми технологиями и системами искусственного интеллекта. Хотя этот шаг свидетельствует об эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем, эксперты полагают, что из-за узкой сферы действия распоряжение носит скорее символический характер, чем имеет большое значение.

Китайские инвесторы отмечают, что американские инвестиции в китайский сектор производства микросхем уже сокращаются. Стоит при этом отметить, что китайские полупроводниковые компании поддерживаются в основном за счет внутреннего капитала.

Несмотря на то, что данное распоряжение создает дополнительные трудности для американо-китайских частных инвестиций, оно вряд ли существенно нарушит работу китайского технологического сектора, считают как аналитики, так и представители рынка.