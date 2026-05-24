Опубликовано 24 мая 2026, 07:19
США введут пошлины на импортные чипы для стимулирования своего производства

Обсуждаются сроки и объемы
Администрация США продолжает рассматривать введение пошлин на импорт полупроводников. По словам торгового представителя страны Джеймисона Грира, решение обсуждается как мера поддержки американского производства микросхем.
Власти США связывают инициативу с вопросами национальной безопасности и зависимостью от зарубежных поставок чипов. Одновременно обсуждается механизм, который позволит компаниям, строящим заводы в США, временно импортировать часть продукции без ограничений в период переноса производств.

Компания Micron объявила о вложениях в размере 200 млрд долларов в производство, исследования и разработки. Более 2 млрд долларов направят на модернизацию предприятия в штате Вирджиния. Также компания готовит новые проекты в Айдахо и Нью-Йорке.

Micron сообщила, что спрос на чипы памяти растет из-за развития искусственного интеллекта. По оценке компании, дефицит такой продукции может сохраниться после 2026 года.

Источник:Bloomberg
Автор:Ингела Воробьева
