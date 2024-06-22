Опубликовано 22 июня 2024, 20:15
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США ввели санкции против 12 руководителей «Касперского»И это не считая того, что они запретят их ПО в стране
Правительство США ввело санкции против 12 руководителей российского гиганта в сфере кибербезопасности «Лаборатория Касперского». Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций, подчеркнув при этом свою приверженность «защите киберпространства».
Под санкции попали такие ключевые фигуры, как директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по правовым вопросам Игорь Чекунов, начальник отдела кадров Марина Алексеева, руководитель отдела коммуникаций Денис Зенкин и директор по технологиям Антон Иванов.
Интересно, что нынешние санкции не коснулись ни основателя компании Евгения Касперского, ни самой компании, ни ее дочерних предприятий.
Недавно было объявлено о запрете продажу ПО «Касперского» в США с 20 июля. Существующие клиенты смогут получать обновления программного обеспечения только до 29 сентября, далее их антивирусная защита начнет устаревать.