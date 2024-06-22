США ввели санкции против 12 руководителей «Касперского»

И это не считая того, что они запретят их ПО в стране

Правительство США ввело санкции против 12 руководителей российского гиганта в сфере кибербезопасности «Лаборатория Касперского». Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций, подчеркнув при этом свою приверженность «защите киберпространства».