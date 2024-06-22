Наука и технологии
Опубликовано 22 июня 2024, 20:15
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США ввели санкции против 12 руководителей «Касперского»

И это не считая того, что они запретят их ПО в стране
Правительство США ввело санкции против 12 руководителей российского гиганта в сфере кибербезопасности «Лаборатория Касперского». Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций, подчеркнув при этом свою приверженность «защите киберпространства».
США ввели санкции против 12 руководителей «Касперского»
© Ferra

Под санкции попали такие ключевые фигуры, как директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов, директор по правовым вопросам Игорь Чекунов, начальник отдела кадров Марина Алексеева, руководитель отдела коммуникаций Денис Зенкин и директор по технологиям Антон Иванов.

Интересно, что нынешние санкции не коснулись ни основателя компании Евгения Касперского, ни самой компании, ни ее дочерних предприятий.

Недавно было объявлено о запрете продажу ПО «Касперского» в США с 20 июля. Существующие клиенты смогут получать обновления программного обеспечения только до 29 сентября, далее их антивирусная защита начнет устаревать.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
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