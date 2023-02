США ввели санкции против 6 китайских компаний за шар-шпион

Китайский воздушный шар был сбит американскими военными 5 февраля. ФБР было поручено провести экспертизу содержащихся в нём технологий.

Как сообщают журналисты, эта проверка приносит плоды. По её результатам шесть китайских организаций были добавлены в санкционный список за «поддержку усилий КНР по военной модернизации».

Это следующие организации: Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co. и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co.

«Использование КНР высотных аэростатов нарушает наш суверенитет и угрожает национальной безопасности США», — заявил заместитель министра торговли по промышленности и безопасности Алан Эстевез.