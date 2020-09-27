Наука и технологии
Сегодня 12:57
США ввели санкции против китайского производителя процессоров
SMIC
Вчера власти США ввели экспортные ограничения на поставки продукции китайскому производителю чипов SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). На эту компанию ранее полагалась Huawei в качестве изготовителя процессоров Kirin.
Из-за новых ограничений американские компании не смогут поставлять свою продукцию SMIC без специальных лицензий от властей США. Санкции сохранятся до тех пор, пока американское правительство завершит оценку деятельности SMIC и её дочерних компаний.
Ранее СМИ писали, что США хотят внести китайского производителя в «чёрный список» из-за подозрений в его связи с военными Китая.
ТАСС отмечает, что в «чёрном списке» США уже находятся более 275 китайских компаний. Это мешает им закупать американское высокотехнологичное оборудование. Напомним, в санкционный список в мае прошлого года внесли и Huawei.