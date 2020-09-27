США ввели санкции против китайского производителя процессоров

Из-за новых ограничений американские компании не смогут поставлять свою продукцию SMIC без специальных лицензий от властей США. Санкции сохранятся до тех пор, пока американское правительство завершит оценку деятельности SMIC и её дочерних компаний.

Ранее СМИ писали, что США хотят внести китайского производителя в «чёрный список» из-за подозрений в его связи с военными Китая.

ТАСС отмечает, что в «чёрном списке» США уже находятся более 275 китайских компаний. Это мешает им закупать американское высокотехнологичное оборудование. Напомним, в санкционный список в мае прошлого года внесли и Huawei.